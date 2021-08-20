РИАМО - 20 авг. За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 1029 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии это число в регионе составило 412 001, сообщает региональный оперштаб.

В Московской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Процедура бесплатна. Врачи напоминают, что единственным выходом из пандемии является вакцинация.

Кроме того, медики советуют пройти ревакцинацию через 6 месяцев с момента введения первой вакцины компонента.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что почти 3,6 млн доз вакцины от Covid‑19 получило Подмосковье с начала прививочной кампании.

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