РИАМО - 20 авг. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подписал график работ по реконструкции стадиона «Спартак» в Звенигороде и дал старт масштабному обновлению этого спортобъекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Легендарный стадион построили в 1946 году. На нем тренировались и проводили свои матчи известные футболисты СССР и России.

Иванов подчеркнул, что с подрядчиком достигнуты договоренности о сокращении сроков. Завершить реконструкцию нужно к сентябрю 2022 года, когда город отметит свой 870-летний юбилей.

«Наше условие для подрядчика — завершить работы к юбилею Звенигорода. Мы поставили перед собой серьезную цель – восстановить стадион «Спартак», как многофункциональный комплекс для профессионального спорта, тренировочной работы, физкультуры и оздоровительных занятий всех возрастных групп населения – от детей до пожилых людей», — сказал Иванов.

На территории обновленного спортобъекта появятся футбольное поле с искусственной травой, беговыми дорожками и прыжковой ямой, а также многофункциональная хоккейная площадка, крытые трибуны на 200 человек, скамейки запасных, теплые раздевалки, электронное табло, тренерская, воркаут-зона, скейт-парк, а также площадка для игры в баскетбол, волейбол, теннис, гандбол.

Кроме того, вдоль набережной Москвы-реки планируется обустроить прогулочную зону с освещением и видовыми площадками. Для безопасности жителей будут работать пост охраны со шлагбаумом и система видеонаблюдения. На сегодняшний день на территории спортивного объекта уже установлена детская площадка по губернаторской программе «Наше Подмосковье».

«Рядом со стадионом уже построена одна из 5 детских площадок, запланированных на этот год в Звенигороде по программе губернатора Московской области. Это комфортный и безопасный игровой комплекс. Территория освещается, установлены лавочки и урны, работает система видеонаблюдения», — резюмировал Иванов.