РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В ряде домов деревни Северово и поселка Александровка подмосковного Подольска временно отключат свет в пятницу, сообщает пресс-служба администрации округа.

О плановом отключении электроэнергии на территориях городского округа Подольск стало известно в пятницу. По информации ПАО «Россети» — Московский регион, состоится плановое отключение электрической энергии в промежутке с 9:00 и до 17:00 в деревне Северово.

Также света не будет в поселке Александровка на улице Центральная в домах №№6, 7, 8, 9, 10, Запрудная - с 9:00 до 16:00.