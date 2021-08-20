РИАМО - 20 авг. Москва подготовила свыше 70 различных мероприятий в честь Дня Государственного флага России, который отмечают 22 августа, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.
Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах. Посетить мероприятия можно бесплатно, однако в некоторых случаях нужна предварительная запись.
Так, 21 августа в 16 часов в библиотеке 263 (поселок Ватутинки) пройдет лекция, на которой можно будет узнать, какой был первый флаг и как он менялся в ходе истории.
А 22 августа москвичей призывают посетить Галерею Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13), где пройдет интерактивное занятие «Повесть о Куликовской битве». Начало мероприятия – в 14:00.
Тематические экскурсии пройдут и на ВДНХ. Так, 22 августа в центре «Космонавтика и авиация» посетителям расскажут о создании долговременных отечественных орбитальных станций, а также представят их полномасштабные макеты.
Свои программы подготовили и столичные парки. Некоторые из них можно увидеть в их аккаунтах в соцсетях.
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