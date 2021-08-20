РИАМО - 20 авг. Москва подготовила свыше 70 различных мероприятий в честь Дня Государственного флага России, который отмечают 22 августа, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-форматах. Посетить мероприятия можно бесплатно, однако в некоторых случаях нужна предварительная запись.

«Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн- и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи», — рассказала заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, 21 августа в 16 часов в библиотеке 263 (поселок Ватутинки) пройдет лекция, на которой можно будет узнать, какой был первый флаг и как он менялся в ходе истории.

А 22 августа москвичей призывают посетить Галерею Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13), где пройдет интерактивное занятие «Повесть о Куликовской битве». Начало мероприятия – в 14:00.

Тематические экскурсии пройдут и на ВДНХ. Так, 22 августа в центре «Космонавтика и авиация» посетителям расскажут о создании долговременных отечественных орбитальных станций, а также представят их полномасштабные макеты.

Свои программы подготовили и столичные парки. Некоторые из них можно увидеть в их аккаунтах в соцсетях.