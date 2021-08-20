РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Жителей подмосковного Подольска 21 августа приглашают на встречу с представителями здравоохранения, сообщает администрация округа.

Встреча с жителями по вопросам здравоохранения назначена на 13:00 в парке «Дубрава» микрорайона Климовск.

На вопросы ответят и. о. главного врача Подольской областной клинической больницы Владимир Соболев, заместитель главы администрации городского округа Подольск Александр Скобенников, заведующие филиалами медицинских учреждений микрорайона Климовск.