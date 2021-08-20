РИАМО - 20 авг. В Москве и области установили дополнительно 42 билетопечатающих автомата (БПА) новой модели. Всего на станциях ЦППК таких БПА теперь 244, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Приобретение проездных документов в автоматах новой модели возможно только за безналичный расчет. Автоматы позволяют значительно ускорить процесс приобретения билетов. Так, на оформление проездного документа в БПА может уйти от 10 до 30 секунд.

В автоматах установили новые большие экраны: в верхней части отображается актуальное расписание ближайших электропоездов, в нижней – привычное меню покупки.

Специалисты ЦППК устанавливали новые автоматы на станциях, где были повышенные нагрузки на существующие каналы продаж билетов.

Новые БПА можно найти на Савеловском, Курском и Киевском вокзалах, а также на станциях: Малоярославец, Балабаново, Апрелевка, Лесной городок, Переделкино, Очаково, Мичуринец, Кокошкино и других.