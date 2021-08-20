РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Стадионы появятся в гимназиях №№44 и 41 в подмосковных Люберцах к 7 сентября, сообщила начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с Бунтиной проверил строительство стадиона в гимназии №41.

«Мы в этом году практически установили два стадиона в гимназиях №№44 и 41. Работы завершается, думаю, к 7 сентября. Тогда же мы сможем провести спортивный праздник и торжественно открыть стадионы», - сказала Бунтина.

На стадионе в гимназии №41 появится футбольное поле, волейбольная площадка и площадка для воркаута.