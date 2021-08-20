РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. Ремонт поликлиники филиала «Костинский» в Королеве находится на завершающей стадии, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Ремонт поликлиники филиала «Костинский» начали в июне 2019 года. Ремонт проходил в несколько этапов без прерывания работы поликлиники. Сначала отремонтировали одну часть учреждения, потом вторую, при этом прием пациентов продолжался.

«На данный момент работы находятся в завершающей стадии. Выполнен комплексный ремонт здания, установлен и смонтирован аппарат КТ и новый рентген-аппарат. В настоящее время производится сборка новой мебели и ее замена», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что проблем с оказанием медицинской помощи нет, а гардероб будет работать с начала сезона.

Кроме того, по данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в Королеве отремонтируют территории вокруг восьми медицинских учреждений.