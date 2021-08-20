РИАМО - 20 авг. Более 400 фермеров из 54 регионов страны примут участие во Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир», который стартует 26 августа в Истре в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Продукция

Мероприятие пройдет на сыроварне Олега Сироты «Русский Пармезан» до 29 августа. Там представят различные виды фермерской продукции, в том числе сыр, колбасу, хлеб, молоко, мед, чай, а также вино из Ростовской области, Крыма и Краснодарского края.

Главная цель фестиваля – помочь фермерам РФ обменяться опытом, а также расширить сферу сбыта своей продукции.

Кроме того, свыше 30 мастеров и производств народных художественных промыслов и рукоделий представят свою продукцию на фестивале. Это будут изделия из дерева, сырные доски и подносы, зеркала, валенки ручной работы, столярные изделия, одежда изо льна, сувениры, фарфоровая посуда и многое другое.

Гости смогут посетить выставку с/х техники, концерты и яркие фото-зоны. Всю представленную продукцию можно будет продегустировать и купить.

Конкурс

На фестивале пройдет Всероссийский конкурс «Лучший сыр России». В нем примут участие порядка 200 сыроварен. Экспертное жюри определит лучшие ремесленные и промышленные сыры в разных категориях, а отдельно будет выбран «Лучший сыр России 2021».

В 2021 году в работе жюри конкурса примет участие Иван Новелли. Это итальянский технолог с 27-летним стажем, который более 20 лет проработал на итальянских сыроварнях Venzone и Latteria Tradizionale Friulana.

Также в жюри приглашена Галина Данард, член Федерации Фромажеров Франции, основательница сырного магазина-бара в Париже Fromagerie Danard. Она же является преподавателем школы фромажеров IFOPCA в Париже и Академии сыра в Лондоне. Данард является автором книги по истории сыроделия на французском языке.

Председателем жюри выступит сырный сомелье, выпускник Британской академии сыра, первый российский член жюри World Cheese Awards Александр Крупецков.

Как добраться

До места проведения фестиваля можно добраться общественным транспортом: со станции «Тушинская» до станции «Новоиерусалимская». Далее бесплатные автобусы-шаттлы доставят прямо до фестиваля. На своей машине можно добраться по трассе М-9 до 39-го км от МКАД (61-й километр Новорижского шоссе), д. Дубровское городского округа Истра, «Сыроварня Олега Сироты».

Вход на мероприятие бесплатный. Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На фестивале установят дезинфекторы и разместят вендинговые аппараты, там можно будет купить средства индивидуальной защиты.