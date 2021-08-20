РИАМО - 20 авг. В Москве коронавирус побороли еще 2599 человек. Общее число вылечившихся от инфекции в городе выросло до 1 423 229, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 1925 новых случаев Covid-19, а 616 заболевших доставили в медучреждения. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 338 пациентов.

Кроме того, 52 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус умерли. С начала пандемии жертвами болезни в столице стали 26 872 человека.

Единственным способом защиты от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Сделать прививку в Москве можно бесплатно в одном из пунктов на базе поликлиник или на точках работы выездных бригад.

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