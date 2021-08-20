РИАМО - 20 авг. С января по июнь 2021 года в Подмосковье открыли порядка 30 объектов туристической индустрии. Среди них кафе, рестораны, пляжи и отели в нескольких округах, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Также открылся музей в Сергиево-Посадском округе и интерактивная ферма в Истре.

Больше всего объектов начали работу в Дмитровском, Наро-Фоминском и Одинцовском округах.

Чаще всего открывали кафе (7 объектов), пляжи (4), рестораны и отели (по 3). Открытие новых объектов повышает туристическую привлекательность региона.

До конца лета в области заполнено свыше 90% коллективных средств размещения – гостиниц и отелей. Гости региона до конца августа забронировали и большое количество коттеджей Подмосковья. Ожидается, что к сентябрю спрос вырастет минимум на 20%.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»»