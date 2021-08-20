РИАМО - 20 авг. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 95% школ в России уже готовы к началу учебного года, сообщает Nation News.

Все эти школы полностью соответствуют установленным требованиям.

«Не только меры, связанные с профилактикой Covid-19, требуют внимания. Речь идет о соблюдении в образовательных организациях требований комплексной безопасности», — добавила Голикова.

Также вице-премьер попросила МЧС и МВД проверить пожарную и террористическую безопасности в учебных учреждениях страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что учебный год в школах начнется в очном режиме.