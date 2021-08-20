РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. Жителей Королева напугала стрельба на центральной площади города, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

Как сообщает собеседница агентства, она увидела, как автомобиль заехал на пешеходную зону и из него выстрелили в человека, стоящего у входа в ДК имени Калинина.

«Если бы я не знала, что это были съемки фильма, то задумалась о смене места жительства. Выглядело все очень правдоподобно», - сказала собеседница агентства.

На Центральной площади перед ЦДК имени Калинина проходят съемки эпизодов для сериала «Стая».

Снимают эпизоды уже два дня. Пока остается тайной, кто играет главные роли в сериале.