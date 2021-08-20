РИАМО - 20 авг. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Волоколамском округе отремонтировали покрытие на 9 км региональных дорог. Это сделало поездки комфортными для более чем 15 тыс. автомобилистов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили дороги к социально значимым объектам в Волоколамске, а также селах Ярополец и Осташево. В селе Ярополец провели ремонт центральных улиц - Додогорского, Пушкинской и Советской. Там заменили покрытие, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

Дороги расположены рядом социально значимыми объектами и местами, популярными у туристов. Среди них усадьбы Гончаровых и Чернышевых, Казанская церковь, Ярополецкая ГЭС имени В. И. Ленина. Посляднюю часто посещают гости региона.

В городе Волоколамске обновили дорожное покрытие на более чем 4,4 км Северного шоссе. Оно идет от Волоколамского шоссе до улицы Ленина, куда тоже любят приезжать туристы.

В селе Осташево новый асфальт уложили на участке улицы Молодежная более чем в 1 км. Ремонт этого объекта поддержали местные жители через голосование на портале «Добродел». Эта дорога связывает центральную часть села с деревней Лукино. В центре Осташева находятся парк, церковь, усадьба и школа.

Кроме того, в округе продолжается ремонт муниципальных дорог. В этом сезоне планируется восстановить 39 объектов общей протяженностью более 30 км. План ремонта размещен на портале «Добродел» (https://vote.dobrodel.ru/oceniremontdorog2021).