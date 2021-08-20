РИАМО - 20 авг. В столице за минувшие сутки выявлено 1925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в Москве зарегистрировали 1 551 311 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

В настоящее время в столице продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Прививку делают бесплатно в поликлиника и мобильных пунктах в общественных пространствах города.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Москве с пятницы центры госуслуг «Мои документы» снова перешли на стандартный режим работы. Записываться на прием предварительно больше не нужно.

За последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. Выздоровел 20 351 человек.

С начала пандемии в стране выявили 6 705 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человека.

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