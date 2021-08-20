Экономия на медуслугах: как оформить налоговый вычет за прием у врача и сдачу анализов

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Чтобы получить вычет, можно обратиться либо к работодателю (даже до истечения года, в котором были получены медицинские услуги), либо в налоговый орган (только по истечении расчетного периода, но не позже, чем через три года).

Чтобы оформить вычет через работодателя, физическому лицу в любом случае придется получить в налоговой службе уведомление о праве на вычет, которое затем нужно предъявить работодателю. Оно готовится 30 дней. Через работодателя единовременно деньги не вернут: ежемесячно сотруднику будут выплачивать зарплату полностью, без удержания подоходного налога в 13%, пока сумма неудержанного налога не сравняется с суммой вычета.

При обращении в налоговую службу сумму вычета вернут полностью на счет, указанный в заявлении. Обычно средства начисляют через 30–40 дней с учетом проверки.

Обратиться в налоговую инспекцию можно как очно, так и через личный кабинет на сайте ФНС.