Экономия на медуслугах: как оформить налоговый вычет за прием у врача и сдачу анализов

Законодательная база
Получение налогового вычета за медицинские услуги регламентируют Налоговый кодекс РФ и постановление правительства № 458 от 08.04.2020. Также разъяснения по этому поводу дает Минфин, в частности, в письмах ФНС. Так, в письме ФНС от 16.01.2017 № БС-4-11/500 установлены формы заявления и уведомления о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, отметила Гульнара Ручкина, д. ю. н., декан юридического факультета, профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
За какие медуслуги положен налоговый вычет
Вычет положен за любые медицинские расходы, произведенные в организации, у которой есть соответствующая лицензия. Это могут быть как государственные, так и частные клиники, а также санатории. Например, вычет можно получить за сдачу анализов, приемы и консультации врача, операции, лечение зубов, роды, покупку лекарств по назначению медиков, установку протезов или имплантатов, лечение тяжелых генетических заболеваний и даже за медицинскую эвакуацию, рассказала налоговый консультант Мария Ефремова. Подробный перечень услуг, за которые можно вернуть 13% от их стоимости, содержится в постановлении правительства № 458 от 08.04.2020.
Кто может получить налоговый вычет
Чтобы вернуть деньги за медицинские услуги, нужно быть налоговым резидентом РФ и работать официально, то есть чтобы работодатель отчислял за сотрудника подоходный налог. Также получить вычет могут и индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения.
По словам Марии Ефремовой, вернуть часть денег можно не только за свое лечение, но и за лечение родственников (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Например, если жена родила по контракту, муж сможет получить вычет за роды. Если совершеннолетние работающие дети оплатили родителям отдых в санатории, им вернут 13%. Также родителям положен вычет за платное лечение ребенка — это касается и усыновленных детей, и подопечных в возрасте до 18 лет.
Размер налогового вычета
При расчете вычета учитывают расходы гражданина за календарный год. В постановлении правительства № 458 от 08.04.2020 медицинские услуги, за которые можно оформить налоговый вычет, разделены на стандартные и дорогостоящие. На услуги из первой категории установлен лимит в 120 тысяч рублей, то есть за один календарный год за них можно вернуть не более 15 600 рублей. За дорогостоящее лечение можно вернуть 13% с любой суммы. К этой категории относятся роды путем кесарева сечения, лечение бесплодия методом ЭКО и другие услуги.
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Куда обращаться за вычетом
Чтобы получить вычет, можно обратиться либо к работодателю (даже до истечения года, в котором были получены медицинские услуги), либо в налоговый орган (только по истечении расчетного периода, но не позже, чем через три года).
Чтобы оформить вычет через работодателя, физическому лицу в любом случае придется получить в налоговой службе уведомление о праве на вычет, которое затем нужно предъявить работодателю. Оно готовится 30 дней. Через работодателя единовременно деньги не вернут: ежемесячно сотруднику будут выплачивать зарплату полностью, без удержания подоходного налога в 13%, пока сумма неудержанного налога не сравняется с суммой вычета.
При обращении в налоговую службу сумму вычета вернут полностью на счет, указанный в заявлении. Обычно средства начисляют через 30–40 дней с учетом проверки.
Обратиться в налоговую инспекцию можно как очно, так и через личный кабинет на сайте ФНС.
Какие документы нужны
Для получения вычета через налоговую инспекцию потребуются следующие документы:
- заявление с банковскими реквизитами (образец можно посмотреть здесь);
- паспорт;
- ИНН;
- оригинал справки 2-НДФЛ от работодателя;
- декларация 3-НДФЛ (пример заполнения тут;
- копии договоров об оказании медицинских услуг;
- копия лицензии клиники, если она не указана в договоре;
- платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг;
- справка из медицинского учреждения, подтверждающая оплату по договору (должна содержать номер медицинской карты пациента и его ИНН, а также код категории лечения).
Для получения вычета за покупку лекарств, дорогостоящее лечение или страхование здоровья могут потребоваться и другие документы. Стоит уточнить конкретный список в налоговой инспекции по месту жительства.
Чтобы вернуть 13% от суммы лечения через работодателя, нужно получить уведомление о праве на вычет в налоговой службе — для этого следует подать комплект документов, указанный выше. Затем выданное уведомление нужно предоставить работодателю — оно станет основанием для неудержания НДФЛ из суммы выплачиваемых доходов.
Как утверждают юристы, работодатель также может запросить дополнительные документы от сотрудника. Необходимый пакет в каждой организации может отличаться, отметил ведущий юрист Европейской юридической службы Алексей Тарасов. По словам юриста и управляющего партнера консалтингового агентства «Наумович и Партнеры» Сергея Наумовича, работодатель может потребовать те же договоры об оказании медицинских услуг и чеки об оплате.
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В каких случаях в налоговом вычете откажут
В возврате 13% могут отказать, если вид полученного лечения не отражен в перечне, утвержденном правительством (пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Также деньги за медицинские услуги не вернут, если после их получения прошло более трех лет. Помимо этого, вычет не смогут получить граждане, которые не платят подоходный налог.
Наконец, надо обратить внимание, на кого оформляются платежные документы. Лучше, чтобы они были оформлены на получателя вычета, предупреждает Гульнара Ручкина. В то же время, если гражданин оформляет вычет за лечение пенсионера, чеки должны быть оформлены на имя трудоустроенного гражданина, но в них должно быть указано, кто проходил лечение. В этом случае также понадобятся документы, подтверждающие родство. Неработающие пенсионеры получить налоговый вычет не могут, так как пенсия не облагается налогами.
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