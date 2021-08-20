РИАМО - 20 авг. Следователи СК РФ ходатайствуют о передаче уголовного дела из органов полиции по факту нападения американского стаффордширского терьера на 7-летнюю девочку в Жуковском, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло 19 августа. Девочка гуляла на улице вместе с родителями. Собаку без намордника выгуливала 15-летний подросток. Девочка захотела погладить пса, а тот на нее напал. Ребенок с укушенными ранами был госпитализирован.

Следственный комитет намерен забрать дело для проведения объективного и всестороннего расследования.