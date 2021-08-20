РИАМО - 20 авг. В первом полугодии 2021 года в Москве было выдано 3 608 кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 24,6 млрд рублей – по этому показателю Москва занимает первое место среди регионов России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего на Москву пришлось 11% всех выданных по программе кредитов и 23% от общего объема кредитования.

«Всего в январе – июне 2021 года московскими заёмщиками было приобретено 223,3 тыс. кв. м жилья при средней стоимости квадратного метра 182,4 тысячи руб. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке в первом полугодии 2021 года составила 4,77%, что на 0,03 п.п. ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования – 258 месяцев», – добавил заммэра.

Наибольший спрос на семейную ипотеку в 1 полугодии 2021 года пришёлся на март, когда в Москве было выдано 770 льготных кредитов на общую сумму 5,13 млрд рублей, а всего по России – 6 901 семейных кредитов с объёмом кредитования 22,36 млрд рублей.

В рамках программы «Семейная ипотека» семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%.