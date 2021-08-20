РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В Подольске планируют приступить к достройке ЖК «Симферопольский» в поселке Быково раньше запланированного срока и начнут со строительства детской площадки и стройгородка, сообщил руководитель Фонда защиты прав дольщиков Московской области Вячеслав Бетин.

В поселке Быково в 5 недостроенных домах ЖК «Симферопольский» живет около 400 человек. Фонд защиты прав дольщиков Московской области принял решение достроить дома, но возникла правовая коллизия - жители не хотят и не могут покинуть свои квартиры, а по закону во время строительства они не могут там находиться. Тем не менее, было принято решение достраивать дома без выселения жителей. В администрации округа вечером 19 августа прошла встреча жителей, замглавы по строительному комплексу администрации Подольска Петра Гапонова с Бетиным.

«Фонд поставил задачу завершить строительство домов без выселения людей. Помимо самого обследования, мы подошли к завершению проектирования проектных работ, сформировали документацию и уже 10 сентября выйдем на экспертизу и к 10 октября получим заключение. Более того, по дорожной карте мы должны пройти сначала экспертизу, сформировать стоимость завершения строительства, закупку и подобрать подрядчика. Мы проанализировали возможность начать работы чуть раньше. Мы сформировали часть техдокументации и в ближайшее время сформируем закупку на подготовительные работы, обустройство детской площадки и строительство стройгородка и привлечем подрядчика параллельно, пока проходим экспертизу. Это позволит сократить целый месяц», - сказал Бетин.

Он добавил, что в среднем на достройку данных домов уйдет от 4 до 6 месяцев. Рабочие полностью заменят кровлю, отремонтируют конструкцию дома, устранят протечки, проведут благоустройство придомовой территории и многое другое. В результате жители смогут полноценно пользоваться своими домами на законных основаниях. Также планируется решить и вопрос с подачей горячей воды, отоплением и многим другим. В ходе строительных работ жителям предоставят безопасный доступ к квартирам.

Бетин попросил жителей создать инициативную группу для оперативного решения ряда вопросов и проблем, которые могут возникнуть в ходе достройки. При благополучном исходе подачу горячей воды в данные дома возобновят в октябре.

По другому дому-долгострою, который находится на Московской улице, Бетин пояснил, что к достройке приступят после получения документации и проведения ряда необходимых работ.