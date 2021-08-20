РИАМО - 20 авг. За семь месяцев 2021 года по программе реновации в новые квартиры переехали свыше 13 тыс. жителей Москвы. За этот период предложение о равнозначных квартирах поступило 12 тыс. горожан из 80 домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на востоке города стартовало переселение жильцов 21 дома, в ЗАО и ЮАО – 16 и 11 домов соответственно.

«В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – 8», – добавил Бочкарев.

С начала года людей полностью переселили из 24 домов.

«Лидирующее количество отселенных домов на северо-востоке и западе столицы – 4 дома, в Восточном и Троицком административных округах в каждом по 3 дома», – сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он пояснил, что на 2021 год запланирован старт переселения 30 тыс. человек. В рамках первого этапа до 2024 года предполагается начать переселение порядка 190 тыс. москвичей.

С момента старта программы реновации приступили к переселению 45,7 тыс. жителей из 303 домов. За это время в новые квартиры въехали 36,4 тыс. горожан.

Программа реновации в столице стартовала в августе 2017 года. Ее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Реновация затронула порядка 1 млн граждан. Расселить планируется в общей сложности 5175 домов. Для нового жилья подобрали 513 стартовых площадок.