РИАМО - 20 авг. Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель д. Фалисово Сергиево-Посадского городского округа с жалобой на несоблюдение компанией правил технологического присоединения. По его словам, предприятие не выполнило присоединение энергопринимающих устройств к электросетям в установленный срок.

Организация нарушила правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При этом ПАО «Россети Московский регион» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Кроме того, ПАО «Россети Московский регион» внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.