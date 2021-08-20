РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. На Южном обходе города Подольска сделали половину необходимых ремонтных работ, их планируют завершить в октябре, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Южный обход города Подольска строили под контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева пять лет назад. В связи с интенсивностью движения подошло время замены здесь дорожного полотна.

«На сегодняшний день работы по ремонту выполнены на 50%. После укладки нового асфальта нанесут дорожную разметку. В полном объеме работы завершат в октябре», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Общая протяженность ремонтируемого покрытия дороги регионального значения составляет свыше 6 километров, площадь - более 130 тысяч квадратных метров.