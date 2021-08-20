РИАМО - 20 авг. Порядка 3,6 млн доз вакцины против коронавируса получило Подмосковье с начала прививочной кампании. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Как отметила зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения Светлана Стригункова, все медорганизации региона обеспечены вакциной от коронавируса в полном объеме.

«В основном это препарат «Спутник V», другие вакцины представлены в меньшем количестве, но также продолжают поступать в регион. Также Подмосковье получило почти 230 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», – сказала Стригункова, добавив, что в области уже вакцинировались свыше 3,2 млн человек.

Она напомнила, что жители могут уточнить наличие той или иной вакцины в пункте вакцинации в своей медицинской организации.

Чтобы привиться от коронавирусной инфекции, нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Пройти вакцинацию может каждый человек старше 18 лет. Сделать прививку можно в поликлинике, прививочных пунктах в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Для удобства жителей и гостей Московской области есть и выездная вакцинация в садовых товариществах.

Ранее в Подмосковье иностранных граждан начали прививать от Covid‑19 в Едином миграционном центре региона.

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