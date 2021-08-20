РИАМО - 20 авг. На футбольной площадке на Ереванской улице в столичном районе Царицыно произошла массовая драка, 34 человека были доставлены в отделы. Их привлекли к ответственности, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Конфликт остановили вызванные на место сотрудники полиции. На нарушителей составили протокол об административном нарушении по частям 1 и 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Штрафы по 500 рублей получили 6 человек, под арест сроком от 10 до 15 суток отправили 28 участников драки.

«Кроме того, 16 из арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», - рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В настоящее время решается вопрос об их депортации и запрете на въезд в страну.

Работа с остальными нарушителями продолжается.

«Правонарушители помещены в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», – добавил Васенин.

По данным СМИ, инцидент произошел 15 августа.