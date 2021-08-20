РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В подмосковном Подольске завершили реконструкцию уличного освещения на 27 дворовых территориях, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Всего 27 дворовых территорий комплексно благоустраивают в округе в текущем году.

«В настоящее время завершили работы по реконструкции уличного освещения на всех территориях. Асфальтобетонное покрытие отремонтировали в 13 определенных для комплексного благоустройства дворах. Ведутся работы по установке детских и спортивных площадок на 18 дворовых территориях», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Полностью комплексное благоустройство дворов должно завершиться до 1 октября.