РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. На пешеходном переходе на улице Свердлова в Подольске старый светофор заменили на новый для безопасности детей, идущих в школу, сообщил глава Подольска Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Пестов с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем проверил подготовку образовательных учреждений округа к новому учебному году. Особое внимание уделили вопросам безопасности, в том числе новым светофорам и нанесению разметки для безопасного перехода проезжей части школьниками.

«Например, на улице Свердлова, 45, где в радиусе расположено 6 детских учреждений, заменили старый светофор типа Т7 на новый и еще один установили на втором пешеходном переходе. В школе №24 организовали зону для занятий младших детей в целях изучения правил безопасности дорожного движения, отремонтировали резиновое покрытие спортплощадки и санузлов, обновили мебель в классах», - написал Пестов.

Также он обещал направить дополнительные средства для укрепления материально-технической базы школьного музея к 80-летию Битвы за Москву.