РИАМО - 20 авг. После обращения местных жителей магазин «Продукты» на улице Коновалова в Москве проверили уполномоченные органы. Там обнаружили и изъяли более 2,3 тыс. единиц крепкой и слабоалкогольной продукции без лицензии, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Проверку провели сотрудники указанного ведомства вместе с представителями департамента торговли и услуг города, а также с сотрудниками полиции.

Местные жители ранее жаловались, что в этом магазине незаконно продают алкоголь. При осмотре помещений обнаружена запрещенная к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкогольная продукция.

В отношении физлица составили протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).