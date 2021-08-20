РИАМО - 20 авг. Третий этап проведения работ по борьбе с борщевиком Сосновского подходит к завершению на территории Подмосковья. Всего от опасного сорняка уже обработали свыше 12,5 тыс. га земель. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«Обработку земель от борщевика в Подмосковье мы проводим в три этапа. Последняя фаза проведения комплексных мероприятий по борьбе с сорняком на территории области в текущем году подходит к завершению. На сегодня обработано свыше 12,5 тыс. га пораженных муниципальных и неразграниченных земель», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Третий этап обработки земель от борщевика стартовал в середине июля. Комплексные мероприятия в рамках этого периода планируется провести на площади свыше 13 тыс. га.

По словам министра, в рамках третьего этапа наибольшую территорию обработали в Клину (3,6 тыс. га), Можайском округе (2,6 тыс. га), Шаховской (более 1 тыс. га) и Истре (порядка 800 га).



Воскресенский напомнил, что обработка осуществляется механическими, химическими и агротехническими методами. При проведении работ в обязательном порядке осуществлялась фотофиксация борщевика до его обработки, во время и после проведения обработки.

«После окончания третьего этапа обработки в городских округах будет осуществляться кампания по приемке проведенных подрядными организациями работ. В случае наличия растений борщевика будет проведена дополнительная обработка территории», – заключил Воскресенский.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сок данного растения может быть опасным для здоровья человека, так как при попадании на кожу и слизистую он вызывает химические ожоги.