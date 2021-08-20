РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Новый крытый спорткомплекс с бассейном открыли в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске, сообщил глава Подольска Николай Пестов.
Отдыхающие в оздоровительном центре дети оценили возможности нового крытого спорткомплекса с бассейном.
Под руководством директора учреждения Ильи Скоморохова здесь завершили необходимые подготовительные и пуско-наладочные работы.
Комплекс будет использоваться круглогодично.
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