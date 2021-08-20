РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Новый крытый спорткомплекс с бассейном открыли в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в Подольске, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Отдыхающие в оздоровительном центре дети оценили возможности нового крытого спорткомплекса с бассейном.

Под руководством директора учреждения Ильи Скоморохова здесь завершили необходимые подготовительные и пуско-наладочные работы.

Комплекс будет использоваться круглогодично.