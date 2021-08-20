РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. В подмосковных Люберцах проводят ремонт патологоанатомического отделения, на это выделено 37 млн рублей, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

В пятницу он проверил ход ремонтных работ.

«В морге работают порядка 8 врачей патологоанатомов, в этом корпусе находится и судмедэкспертиза. Корпус был построен в 60-е годы, с тех пор здесь ни разу ремонт не проводился. Было принято решение на уровне губернатора Андрея Воробьева провести здесь ремонт, мы вошли в областную программу, было выделено более 37 млн рублей», - сказал Ружицкий.

По его словам, рабочие уже ремонтируют крышу, инженерные коммуникации, вентиляцию, также проводятся косметический ремонт и отделочные работы.

«Внутренние работы планируется провести до 1 сентября, а благоустройство - к 10 сентября. Основное тут уже сделано», - завершил Ружицкий.