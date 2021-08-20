РИАМО - 20 авг. Сведения в отношении ООО «МКС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков после обращения администрации городского округа Луховицы, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Согласно представленным сведениям, администрация заключила с фирмой контракт на оказание услуг по разработке инженерных изысканий, архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории села Дединово.

Но компания нарушила условия исполнения контракта, тогда администрация расторгла его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «МКС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.