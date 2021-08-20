РИАМО - 20 авг. Столичная полиция изъяла из незаконного оборота немаркированные рыбные деликатесы общим весом около 400 кг. Сопроводительные документы на товар отсутствовали, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

«В ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, ранее возбужденного УОД ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ, полицейскими обнаружено и изъято порядка 400 килограммов фрагментов рыб семейства осетровых, а также черная икра», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рыба, занесенная в Красную книгу России, предположительно была добыта браконьерами. Ее продавали на одном из рынков на западе столицы.

«Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы», - добавила Волк.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства дела.