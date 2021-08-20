РИАМО - 20 авг. Уголовное дело возбуждено после того, как американский стаффордширский терьер во время прогулки напал на 7-летнюю девочку в подмосковном Жуковском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

19 августа в больницу была доставлена девочка с укушенными ранами. Оказалось, что она подошла на улице к собаке, которую выгуливала 15-летний подросток. Хозяйка пса разрешила ребенку погладить животное. Но стаффорд накинулся на девочку.

Дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее сообщалось, что собака выгуливалась без намордника.