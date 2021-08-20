РИАМО - 20 авг. Служба коммунального флота собрала более 400 тонн мусора в Москве-реке и судоходной части Яузы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Коммунальный флот отвечает за чистоту в акватории столицы. Суда начинают очищать воду со старта навигации. Они убирают мусор с поверхности, со дна, избавляются от илового осадка.

К сбору мусора привлечены специальные суда-мусоросборщики. А в неглубоких местах работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами.

«Ежемесячно в зависимости от сезона с поверхности водной акватории собирается от 50 до 110 т мусора. С начала 2021 года коммунальные суда убрали 427 тонн или почти 1,5 тыс. кубометров плавающего мусора», - отметил Бирюков.

Основные работы по очистке воды идут на акватории в верховьях Москвы-реки. Благодаря этим мерам русло ниже по течению держится в чистоте.

При этом флот работает весь год. Когда навигация завершается, на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда.