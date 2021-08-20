РИАМО - 20 авг. Литературный цикл «420 км слов» запускают московские и нижегородские библиотеки к 800-летию столицы Поволжья. Читатели познакомятся с авторами и литературными произведениями двух этих городов, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«Этот совместный культурный проект посвящен юбилею Нижнего Новгорода. К участию мы пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы», - рассказала заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Трансляции будут доступны бесплатно и без предварительной регистрации.

«Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она — еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений», — отметила Сергунина.

Анонсы встреч с писателями можно будет найти на официальных страницах сервиса «Библиотеки Москвы» и нижегородской Центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина в Instagram. На этой же площадке пройдет часть трансляций. Основной блок покажут на YouTube-каналах нижегородской и московских библиотек.

Стартует проект 7 сентября. В этот день в 19:30 проведут онлайн-встречу с писателем, сценаристом и продюсером, лауреатом нескольких литературных премий Олегом Роем. Ее можно будет найти на канале столичных библиотек.

На 28 сентября запланирована встреча с нижегородским писателем и краеведом Николаем Свечиным. Он написал серию книг о сыщике Алексее Лыкове, а также «Завещание Аввакума». В книгах писателя ярко описывается Нижний Новгород рубежа XIX —XX веков.

19 октября читателей познакомят с московской писательницей Александрой Николаенко. Публике знакомы ее романы-бестселлеры «Убить Бобрыкина. История одного убийства», «Нога судьбы, пешки и собачонка Марсельеза» и «Небесный почтальон Федя Булкин». А еще она выступает в роли иллюстратора.

9 ноября встречу проведут сразу два автора - Нина Зверева (журналист и бизнес-тренер) и Светлана Иконникова (писатель и блогер). Они расскажут о своих книгах, а также о совместных бестселлерах «Звезда соцсетей. Как стать крутым блогером», «Сторителлинг. Как стать популярным и легко заводить друзей» и других.

30 ноября читатели познакомятся с писательницей Марией Авериной. Создавшей роман «Контур человека: мир под столом».

Завершит проект встреча с нижегородским писателем и критиком Андреем Кузечкиным, которая состоится 15 декабря. Он – молодежный автор, создающий триллеры, хорроры и детективы.