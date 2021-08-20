РИАМО - 20 авг. Ледовый дворец «Снегирь» с 2 искусственными катками ввели в эксплуатацию. Спортобъект находится в поселении Марушкинское новой Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Новый тренировочно-оздоровительный центр находится в Марушкино. Площадь трехэтажного здания – 6,7 тыс. «квадратов». Здание возвели на деньги инвестора. Объект располагает двумя (полноразмерным и малым) искусственными катками, а также универсальными и тренажерными залами.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в центре планируют проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта – хоккею с шайбой и фигурному катанию, но и по волейболу, баскетболу, сквошу.

«В свободное от тренировок время предполагаются массовые катания на коньках», - добавил заммэра.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, комитет уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах.

На сданном в эксплуатацию объекте были проведены 7 инспекционных проверок. Специалисты проверяли качество строительных работ, а также стройматериалов.

«Все нарушения застройщик устранял в установленные сроки. Кроме того, был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции», – рассказал Игорь Войстратенко.

В этом году в столице возведут 5 ледовых дворцов и 2 футбольных поля.

«Мы продолжаем активно заниматься строительством и реконструкцией объектов спортивной инфраструктуры Москвы. В этом году, например, в столице планируется ввести более 20 объектов спорта», – отметил Андрей Бочкарев.