РИАМО - 20 авг. Сотрудники полиции Шатуры раскрыли серию краж из квартир и домов. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель.Следствие установило, что в период условного осуждения мужчина вскрыл дом в д. Денисьево и вынес из него резиновую лодку, велосипед и электроплитку.

По факту совершенного преступления полиция возбудила дело по статье 158 УК РФ (кража).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. При обыске жилища задержанного обнаружена и изъята часть похищенного имущества», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Георгий Дубовицкий.

Следствие установило, что злоумышленник был причастен и к 2 другим аналогичным кражам в округе. Суд отправил фигуранта дела под стражу.