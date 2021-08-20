РИАМО - 20 авг. Станция «Проспект Вернадского» Сокольнической линии столичной подземки готовится к открытию после проведения работ по строительству перехода на будущую станцию БКЛ. Открытие назначено на 23 августа, сообщает московский Дептранс.

Пересадка на Большую кольцевую линию практически готова. В настоящее время на объекте завершают отделку и прокладку инженерных коммуникаций.

Открытие юго-западного участка БКЛ, запланированное на конец 2021 года, сделает передвижение по городу еще удобнее. Быстрые пересадки с других линий позволят сэкономить около 30 минут, станция «Проспект Вернадского» разгрузится на 15%.

А также разгрузится южный участок красной линии. На станциях станет свободнее почти на 13%.

Участок Сокольнической линии Московского метро закрыли 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большого кольца метро. На «красной» ветке до 23 августа остается закрытой только одна станция — «Проспект Вернадского». Через нее составы метро будут следовать без остановки. Для пассажиров продолжат курсировать бесплатные маршруты автобусов КМ.

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