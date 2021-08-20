РИАМО – 20 авг. В сервисе «Объявления» в соцсети «ВКонтакте» москвичи больше всего обсуждают в комментариях компьютерную технику и товары из раздела «красота и здоровье», сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса.

Сервис «Объявления» проанализировал активность пользователей под постами с объявлениями и выяснил, жители каких городов больше всего обсуждают товары в комментариях.

Статистика показывает, что в среднем по России у объявления с 10 и более комментариями на 72% больше шансов найти покупателя, а такая сделка закрывается в 1,5 раза быстрее.

По результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, третье - Челябинск.

Москва разделила 7 и 8 место с Уфой, здесь активно обсуждается каждое четвертое объявление.

Москвичи больше всего обсуждают в комментариях компьютерную технику, товары из раздела «красота и здоровье», а также самокаты и скутеры.

«Объявления» – часть экосистемы VK, в которую входят VK Mini Apps, VK Connect, VK Combo, VK Pay, «Маруся» и другие продукты. Совместный сервис частных объявлений, который был запущен «ВКонтакте» и «Юлой». Объявления, опубликованные на «Юле» или в сервисе «Объявления ВКонтакте», одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить свое предложение в релевантных сообществах в VK или на своей странице в соцсети.