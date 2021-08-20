РИАМО - 20 авг. Ремонт в здании бывшего кинотеатра «Владивосток» по адресу: улица Лазо, 3 выполнен на 75%, после окончания работ там разместится Московский театр иллюзии, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На данный момент полностью демонтировали старые инженерные системы, отремонтировали кровлю площадью более 1,6 тыс. кв. м», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Михаил Никифоров.

Зданию бывшего кинотеатра в районе Перово уже больше 60 лет, последние годы его не использовали. В настоящее время специалисты отштукатурили зал для зрителей и приступили к отделке помещений. Вместительность зала - более 300 человек.

Кроме того, завершается установка финишного покрытия пола, системы кондиционирования и пожаротушения. Благоустройство прилегающей территории стартует в ближайшее время. Закончить работы планируют в четвертом квартале 2021 года.