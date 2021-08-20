РИАМО - 20 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Подольск объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 16б, пом. 1, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 215,8 кв. м расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Оно в отличном состоянии и хорошо подойдет под офис или магазин.

Начальная цена продажи составляет 15,129 млн руб. Заявки на аукцион принимаются до 23 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 60861). Аукцион состоится 27 сентября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».