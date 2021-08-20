РИАМО - 20 авг. Многие люди после похода в магазин понимают, что оставили в нем больше денег, чем планировали. Существует несколько способов избежать ненужных покупок, рассказала генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

«Первое – это планирование. Список покупок делает сам процесс более рациональным. Второе – брать с собой ограниченное количество средств, чтобы держать себя в узде», - перечислила варианты Никитина в интервью радио Sputnik.

Так, ограниченное количество денег не даст возможности человеку разгуляться.

«Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», - объяснила финансовый консультант.

В качестве третьего способа Никитина посоветовала использовать сервисы доставки продуктов. А вот скидки и акции, по мнению эксперта, не всегда помогают экономить.

«Иногда бывают скидочные, акционные товары с действительно большой выгодой, а иногда бывает, что со скидкой дороже, чем без скидки в другом месте», - отметила Никитина.

Она добавила, что перед поездкой в сетевые гипермаркеты, где товары стоят дешевле, имеет смысл посчитать во сколько обойдется дорога до магазина, бензин и сколько времени потратит на это путешествие покупатель. Может оказаться, что товары «у дома» выгоднее.