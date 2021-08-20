РИАМО - 20 авг. «Аэроэкспресс» запустил новый автобусный экспресс-маршрут №1195Д, он перевозит пассажиров от станции столичного метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба компании.

Время поездки на данном маршруте составляет порядка 20 минут. Автобусы отправляются от конечных точек маршрута каждые полчаса. Они курсируют с 06:10 до 22:10 от станции метро «Ховрино» и с 06:45 до 22:45 из Шереметьева.

«В июле мы провели тестовый запуск остановки в терминале D, который показал, что автобусный экспресс-маршрут от этой точки востребован пассажирами. По итогам пилота мы приняли решение запустить в терминал D отдельный полноценный маршрут без остановок в пути», – отметила гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

По ее словам, для пассажиров, которые прилетают или вылетают из терминала D, данный маршрут станет удобной альтернативой быстро и выгодно добраться из аэропорта в столицу и обратно.

Кроме того, от станции столичной подземки «Ховрино» в терминалы B и C аэропорта ходят экспресс-автобусы №1195. Их график работы не изменился. Они отправляются каждые 15-20 минут: с 06:40 до 22:25 – от терминала С, с 06:50 до 22:40 – от терминала В, а также с 06:20 до 22:00 – от «Ховрина».

Для проезда в маршрутах №1195 и 1195Д действуют одинаковые тарифы для пассажиров и абонементы. Купить билеты на экспресс можно на сайте компании и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а еще при посадке у водителя автобуса.

На данных маршрутах работают низкопольные автобусы. Их салоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки пассажиров в Шереметьево. Там есть багажные полки, кондиционер, бесплатный доступ к Wi-Fi.