РИАМО - 20 авг. Столичный проект по сокращению водопотребления воды стал бронзовым призером бизнес-премии International Business Awards, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Комплекс сервисов, которые реализуют в Москве, вошел в число лучших в номинации «Мобильные сайты и приложения» в категории «Бизнес/Правительство». Экспертный совет жюри оценил цифровую программу, которая убеждает горожан рационально использовать воду.

«Мы не убеждаем москвичей в необходимости расходовать меньше воды, а меняем пользовательские привычки, подталкивая людей к более бережному расходованию городских водных ресурсов», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Пользователи портала mos.ru могут пройти интерактивный тест (https://www.mos.ru/saving-water/), чтобы узнать, как хорошо они экономят воду. Также весной этого года прошла кампания «Цена воды» с элементами дополненной реальности. А в июне на mos.ru запустили специальный проект «Чистая вода: как это получается».

В этом году на 18-й премии International Business Awards, которая входит в программу Stevie Award, представили более 3,7 тыс. проектов. 260 международных экспертов определили победителей в номинациях «Стартап года», «Компания года», «Лучший руководитель» и других.