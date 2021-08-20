РИАМО - 20 авг. С начала 2021 года в столице более 3 тыс. ламп на фонарных столбах заменили на новые светодиодные. Они дольше служат и экономят до 30% электроэнергии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большинство существующих традиционных светильников в Москве находится в хорошем состоянии, поэтому специалисты АО «ОЭК» ведут работы по замене галогеновых ламп на светодиодные постепенно, по мере выхода из строя старых ламп, а также в случае истечения срока их эксплуатации», - рассказал руководитель столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.

На сегодняшний день на городских улицах, дорогах и во дворах установлено свыше 680 тыс. светильников. Из них более 165 тыс. - светодиодные.

В общей сложности до конца года в Москве планируют заменить 6 тыс. светильников.