РИАМО - 20 авг. Новичкам в охоте стоит обратиться в общество охотников и рыболовов «МООиР», которое занимается организацией охоты, чтобы охотиться в группе единомышленников, сообщил РИАМО зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Как правило, охотничьи команды и компании формируются на основе знакомств, в основном это дружеские компании. Разин также напомнил об ограничениях по охоте.

«Ограничения есть, если мы говорим про охоту на пернатую дичь, которая стартовала 14 августа: лимит - 5 особей в день. Если превышен лимит, предусмотрено административное наказание», — сказал Разин.

Он добавил, что на крупных животных устанавливаются более строгие лимиты, для одной особи выписывается одно разрешение. Общий лимит устанавливается постановлением губернатора.

С начала сезона охоты соответствующие службы переходят в режим повышенной готовности. Привлекаются сотрудники охотничьих хозяйств. По договоренности привлекают сотрудников правоохранительных органов, комитета лесного хозяйства.

Охотникам напомнили, что в пьяном виде охотиться не рекомендуется. Обращение с оружием в нетрезвом виде может привести к трагическим последствиям. В среде настоящих охотников это считается неэтичным.

14 августа в Подмосковье открылся сезон охоты на водоплавающих птиц.