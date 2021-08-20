РИАМО - 20 авг. Создание робота-гуманоида Tesla Bot анонсировал основатель компании Tesla Илон Маск. Разработка появится уже в 2022 году, сообщает Газета.ru.

Робот будет того же роста, что и средний взрослый мужчина – 172 см, весить он будет 57 кг. Лицо заменит экран, транслирующий полезную информацию.

Конечности будут максимально подвижными. За их функции будут отвечать 40 сервоприводов.

Илон Маск отметил, что Tesla Bot сможет ходить в магазин, помогать с повседневными задачами и переносить предметы. Он пошутил, что робот сможет развивать скорость около 8 км в час.

Для зрения робота оснастят теми же устройствами, что используют в производстве автомобилей Tesla.