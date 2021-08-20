РИАМО - 20 авг. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные температура воздуха в Москве будет выше нормы. Такая погода характерна для июля, сообщает ТАСС.

«В пятницу погода просто замечательная - 25-27 градусов, без осадков, правда, облачно. В выходные дни температуры дневные будут в диапазоне 21-24 градуса. Это еще настоящая летняя погода», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что москвичей в выходные также ждут кратковременные дожди.

Уже с понедельника в город вместе с воздушными массами севера вернется август.