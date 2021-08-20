РИАМО - 20 авг. За первые шесть месяцев текущего года представители малого и среднего бизнеса выкупили у столицы по преимущественному праву 208 нежилых помещений общей площадью около 35 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2011 года представители малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупили у города более 7,2 тыс. нежилых помещений общей площадью почти 1,5 млн кв. м», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за шесть месяцев этого года таким правом воспользовались 205 предпринимателей. За аналогичный период прошлого года 132 предпринимателя приватизировали 135 объектов. Их суммарная площадь составила свыше 40 тыс. кв. м.

С 2011 года у представителей малого и среднего бизнеса есть право преимущественного выкупа по среднерыночной цене нежилых помещений у города, которые используют для аренды. Заключение такого рода сделок проходит вне конкурса. Покупка помещения производится по рыночной цене. Чтобы воспользоваться такой возможностью, предприниматель должен быть в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

За последние полгода малый и средний бизнес выкупил 41 объект в центре столицы, 30 объектов на юго-западе и 27 на севере столицы.