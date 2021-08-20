РИАМО - 20 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Дубна объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен между Ленинградской улицей и Новом шоссе площадью 2 800 кв. м. Срок аренды составляет 13 лет и 2 месяца. Участок сдается под объекты дорожного сервиса.

Начальная цена составляет 304,302 тыс./год.

На сдаваемом в аренду земельном участке возможно размещение объектов дорожного сервиса: автозаправок, автомобильных моек, автосервиса, а также расположение зданий для предоставления гостиничных услуг и магазинов сопутствующей торговли, помещений для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса.

Заявки принимаются до 10 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 62203). Аукцион состоится 14 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.

Ранее РИАМО сообщало, что с 9 по 13 августа комитет по конкурентной политике Подмосковья опубликовал в единой информационной системе 10 закупок. Из них 3 – на поставку товаров в рамках нацпроекта «Образование».